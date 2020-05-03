شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المسؤول البارز في الشرعية الذي أعلن ’’الحوثيون‘‘ اليوم أنه سلم نفسه للجماعة بعد وصوله من مأرب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادعت مليشيات الحوثي الانقلابية تسليم قيادي بارز في الحكومة نفسه إلى الجماعة في محافظة ذمار – وسط اليمن . وذكر “الإعلام الأمني” الخاص بالمليشيا إن قيادي بارز يدعى “ماجد النعماني”، سلم نفسه للأجهزة الأمنية في مدينة ذمار، بعد ما وصفه بأن هناك مؤامرة على اليمن، حسب قوله.

وقال إعلام المليشيات” ان ماجد النعماني كان مسؤولا عن التجنيد في مأرب ويحمل رتبة عقيد، زاعماً انه سلم نفسه بعد أن أدرك حجم المؤامرة التي تستهدف بلادنا . Advertisements وأشار الى انه سينشر تسجيلا مصورا لاعترافاته. وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية على إعلام الحوثيين وحقيقة منصب الشخص المذكور في السلك العسكري اليمني

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