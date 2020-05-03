شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية’’أسرة يمنية‘‘ابنهم مصاب بالسرطان:قبل السفر للخارج ..قررت’’النذر لله‘‘بملايين الريالات من أجل شفاء إبنهم..لكن بعد سفرهم الى الخارج واجراء الفحوصات حدثت مفاجأة أذهلت الجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 12:26 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر خاصة لـ يمن فويس إن أسرة يمنية عانت كثيراً بسبب المرض والمعاناة الذي ألمت بنجلهم واصبحت حياتهم جحيم لما يعانيه نجلهم. واضافت المصادر ان الأسرة التي تسكن في احدى القرى المجاورة لمدينة قعطبة بمحافظة الضالع بعدها قررت النذر لله بملايين الريالات من أجل شفاء إبنهم قبل التفكير بنقلة إلى الخارج للعلاج من السرطان . Advertisements

وأوضحت المصادر لـ يمن فويس ان الأسرة قامت بنقل ابنها الى القاهرة قبل شهرين وأثناء الذهاب للطبيب في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء الفحوصات تفاجئت الأسرة ان ابنها المصاب بالسرطان طلع سليم ولايوجد به أي مرض. وذكرت المصادر ان الأسرة تكفلت بعد ذلك بإفطار الصائمين اليمنيين العالقين في جمهورية مصر العربية وانفقت ملايين الريالات ايضا لله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكاية’’أسرة يمنية‘‘ابنهم مصاب بالسرطان:قبل السفر للخارج ..قررت’’النذر لله‘‘بملايين الريالات من أجل شفاء إبنهم..لكن بعد سفرهم الى الخارج واجراء الفحوصات حدثت مفاجأة أذهلت الجميع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.