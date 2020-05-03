الناشطة’’رند الأديمي‘‘تفجر مفاجأة مرعبة عن وجود حالات مصابة بفيروس’’كورونا‘‘بصنعاء..وتفاصيل ما يدور في شارع هائل والرقاص بالعاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 12:09 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت الناشطة الحوثية رند الأديمي تفاصيل ما يدور في شارع هائل والرقاص بالعاصمة صنعاء، مؤكدة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا زاعمة أنها قادمة من السعودية ولم تخضع للحجر الصحي والإجراءات المطلوبة.

وقالت الأديمي في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته قبل دقائق "حجر صحي في شارع هائل والرقاص وإغلاق المحلات جميعا ورش الشوارع بالمعقمات، الآن من الساعة ستة المساء إلى ستة الفجر كإجراءات وقائية من وجود حالة مشتبه بها من وافدين من السعودية بدون أن يمر الوافدين للفحص ويقال أن الحالة شبة مؤكدة حد وصفها . وتتكتم المليشيات عن عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا .



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