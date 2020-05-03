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الرياض - رنا عبدالله - الكشف عن علاقة هيفاء وهبي وأبو هشيمة السابقة حديث الجمهور بسبب تامر هجرس.. ما القصة الكاملة؟

أسئلة كثيرة حضرت إلى ذهن الجمهور العربي بعد عرض حلقة الممثل "تامر هجرس" مع الإعلامية المصرية "إيناس الدغيدي" في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

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الشخصية المدعوة "شيخ الحارة" أكدت انا تامر هجرس قد طارد فنانة لبنانية لمدة أشهر بسبب إعجابه الشديد بها ورغبةً منه في أن يكون على علاقة عاطفية معها، شيخ الحارة أضاف أن هذه الفنانة كان قد سبق ومثل معها تامر.

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بالرجوع لتاريخ تامر الفني فقد مثل مع الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" في فيديو كليب "إنت تاني" والذي حقق نجاح كبير، وفي تاريخ فترة تعامل الثنائي معاً كانت هيفاء متزوجة من رجل الأعمال المصري "أحمد أبو هشيمة"، مما فتح باب الشك حول أنهما كان على علاقة وأن الخيانة هي سبب الطلاق!

إلا أنه من جهة أخرى، كان قد مثل تامر أيضاً مع نيكول سابا في فيلم "السفارة في العمارة" الذي أحدث ضجة كبيرة، وفي تلك الفترة كانت نيكول عزباء لذلك الجمهور رجح أن تكون علاقته العاطفية جمعته مع نيكول في حال فعلاً أنها سمحت بهذه العلاقة.

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