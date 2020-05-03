شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في أحدث ظهور لها كشفت عن نيولوك جديد لفت الأنظار. كانت حلا الترك قد انشغلت مؤخراً بتصوير لمنتج عدسات لاصقة طبية وظهرت بها بعيون ملونة وخصل شقراء في شعرها. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) • الممثلة "مايا خليفة" تظهر في عمل جديد مع فنان مصري شهير .. وموجة غضب كبيرة تجتاح الشارع المصري بعد تسريب هذا الفيديو ..شاهد • عاجـــل :سفن ايرانية تنصدم بمدمرة امريكية في مياة الخليج وسقوط عشرات القتلى والجرحى .. والحرس الثوري الإيراني يرفع درجة الاستعداد ويوجه رسالة تحذير للقوات الامريكية Advertisements • عاجـــل : عقاب شديد .. وكما تدين تدان .. شاهد تمساح عملاق يلتهم الفنان رامز جلال وينتقم للفنانيين الذين تعرضو لمقالبه ..(فيديو مرعب) • عاجـــل : مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يعلن عن قرار روسي يطيح بـ بشار الأسد من رئاسة سوريا وإنهاء الحرب • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

حلا الترك اطلت على متابعيها بشعر أشقر تماماً لفت انظار متابعيها كيف بدت فبعضهم قام تشبيهها بنجمات بوليوود والبعض الآخر راق له اللوك الجديد. تالقت حلا الترك ببنطال جينز ضيق وجاكيت كاروهات أسود وأبيض ناسبها تماماً وزاد اللون الأشقر في شعرها من درجة اسمرار لون بشرتها. كانت حلا الترك قد اعتزلت السوشيال ميديا طويلاً وغابت عن الساحة في فترة تزامنت مع مرض والدها وإثارته الجدل بوضعه الصحي إلا أنها فضلت بقائها بعيداً.

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