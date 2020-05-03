شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الممثلة "مايا خليفة" تظهر في عمل جديد مع فنان مصري شهير .. وموجة غضب كبيرة تجتاح الشارع المصري بعد تسريب هذا الفيديو ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار ممثل مصري شاب موجة جدل واسعة في الشارع المصري بعد مشاركته في عمل درامي برفقة ممثل الافلام الاباحية مايا خليفة . وظهر الممثل المصري عمرو واكد في إحدى لقطات التريلر بالجزء الثاني من المسلسل الأمريكي "رامي - RAMY" ، إضافة إلى ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني، مايا خليفة، الأمر الذي أثار استنكارا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) • الممثلة "مايا خليفة" تظهر في عمل جديد مع فنان مصري شهير .. وموجة غضب كبيرة تجتاح الشارع المصري بعد تسريب هذا الفيديو ..شاهد • عاجـــل :سفن ايرانية تنصدم بمدمرة امريكية في مياة الخليج وسقوط عشرات القتلى والجرحى .. والحرس الثوري الإيراني يرفع درجة الاستعداد ويوجه رسالة تحذير للقوات الامريكية Advertisements • عاجـــل : عقاب شديد .. وكما تدين تدان .. شاهد تمساح عملاق يلتهم الفنان رامز جلال وينتقم للفنانيين الذين تعرضو لمقالبه ..(فيديو مرعب) • عاجـــل : مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يعلن عن قرار روسي يطيح بـ بشار الأسد من رئاسة سوريا وإنهاء الحرب • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

وعلق قسم كبير من الجمهور على ظهور مايا في المسلسل، وعبر أغلبهم عن صدمته من ظهورها، وهاجموا عمرو واكد، مؤكدين انه "أصبح لا يفرق شيء معه سوى المال، إذ سبق أن ظهر في عمل فني مع ممثل إسرائيلي، وها هو الآن يظهر مع ممثلة إباحية".

وكان الممثل عمرو واكد قد هرب من مصر بسبب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنح التهرب الضريبي، بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبته بالحبس ستة شهور، وغرامة مالية، وإلزامه بالمصروفات. المصدر: وكالات ​​​​​

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