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صنعاء - ياسمين الخيامي - مواطن يمني يتعرض لهجوم مباغت من سمك القرش المخيف..وعندما اراد التهامه حدثت المفاجئة الصادمة التي قلبت الامور راسا على عقب ( فيديو مرعب )

2020/05/03 الساعة 12:36 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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