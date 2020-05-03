أقرّ محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رفع حظر التجوال في المحافظة الذي كان المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأحد.
وشدد البحسني في تصريح له، ابقاء إغلاق منافذ المحافظة، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المنافذ وفي المستشفيات والمراكز الصحية.
وعزى المحافظ السبب في ذلك إلى "التقارير الطبية"، التي شددت على إغلاق منافذ المحافظة، وأخذ الاحتياطات اللازمة داخل المدن والمرافق الصحية.
ودعا المحافظ البحسني، إلى ضرورة "الالتزام بالترصد الصحي، ومتابعة أي جديد أو حالات مشتبهة، والاهتمام بالجوانب الوقائية والاحترازية".
وحث على ضرورة أخذ الحيطة، مع امكانية اتخاذ اجراءات عاجلة في حال أي خطورة لا سمح الله.
والخميس الماضي، أعلن محافظ حضرموت، حظر التجوال، داخل مديريات المحافظة، واغلاق لمنافذ المحافظة، ابتداء من اليوم الأحد؛ بعد إعلان الجهات الرسمية اكتشاف خمس حالات مصابة بفيروس كورونا في عدن الأربعاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفقاً لتقارير طبية.. - محافظ حضرموت يقر رفع حظر التجوال والتشديد على إغلاق المنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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