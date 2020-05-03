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عدن - ياسمين التهامي - يحدث الآن في صنعاء.. إغلاق تام لأحد أكبر الشوارع في’’صنعاء‘‘وأكثر ها كثافة سكانية





أعلنت الجهات المعنية بمديرية معين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين قبل دقائق عن أنه سيتم إغلاق شارع هائل أحد أكبر الشوارع في صنعاء وأكثر ها كثافة سكانية اليوم السبت. وقالت غرفة العمليات التابعة للحوثيين بحيي الزراعة والدائري أنه سيتم إغلاق الشارع بكامله اليوم السبت لإجراء عملية التعقيم من فيروس كورونا، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الصادرة حتى لا يقع المخالفين عرضة للعقوبات، محذرة المواطنين من التوجه للشارع أو الخروج من منازلهم خلال عملية التعقيم.



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