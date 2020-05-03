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عدن - ياسمين التهامي - هذة هي آخر احصائية لعدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في اليمن.. شاهد





ارتفعت حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليمن حتى الآن، حسب البيانات الرسمية الى 10 إصابات مؤكدة. واعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة اليمنية ، مساء اليوم السبت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اثنتان منها في مدينة عدن، والثالثة في محافظة تعز لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم أمس. وكان قد رصد اليمن يوم الجمعة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة تعز، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس إلى سبع حالات، إضافة الى خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة اعلن عنها يوم الاربعاء. وسجل اليمن أول إصابة بمرض كوفيد-19 بمحافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من أبريل. يأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات إغاثية من أن تفشي الوباء في هذا البلد بالتحديد سيكون له تبعات كارثية، بسبب تداعى القطاع الصحي بفعل خمس سنوات من الحرب الدائرة هناك. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الوباء ربما يكون في حالة تفش في اليمن، دون أن يتم اكتشافه.





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