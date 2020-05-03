ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مناطق الاحتلال السعودي الاماراتي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أعلنت حكومة المرتزقة، السبت، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان إلى 10، فيما ظلت العاصمة صنعاء والمحافظات غير المحتلة خالية حتى اليوم من اي اصابة.

وقال مصدر طبي في عدن، إنه تم تسجيل 3 إصابات بالفيروس؛ منها 2 في محافظة عدن (جنوب)، وواحدة في تعز (جنوب غرب)، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأعلنت حكومة المرتزقة تسجيل أول إصابة بكورونا، في 10 أبريل/نيسان الجاري، بمحافظة حضرموت (شرق)، وتم إعلان شفائها الإثنين الماضي.

ولاحقا، تم تسجيل 5 إصابات أخرى في عدن (توفيت منها حالتان) وواحدة في تعز، قبل الإعلان عن الإصابات الثلاثة الجديدة السبت.

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وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات المكتشفة في اليمن إلى 10، منها وفاتان وحالة تعاف.