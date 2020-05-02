شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة تنفذ حملة للرش وإزالة البؤر في مديريات عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت وزارة الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم حملة للرش وإزالة البؤر في مديريات صيرة والمعلا والتواهي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وإستهدفت الحملة التي إستمرت خمس أيام، رش الشوارع وداخل المنازل بمشاركة 18 كادراً في كل مديرية بهدف القضاء علی بؤر النواقل المسببة للأمراض .

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