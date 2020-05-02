أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020 وهي كالتالي : محافظ تعز يوجه بإعادة تفعيل قرارات لجنة الطوارئ عقب ظهور حالة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/477187/ القوات الجنوبية المشتركة في الضـالع تكرم قائد اللواء الثاني عشر عمالقة https://www.elyamnelaraby.com/477188/ شبوة.. مقتل ستة مسلحين في خلاف على ساقية مزرعة https://www.elyamnelaraby.com/477191/ معلمون في إب يناشدون "اليونيسيف" إيجاد حل لصرف مستحقاتهم المالية https://www.elyamnelaraby.com/477194/ شاهد.. الفلم الوثائقي "اجتثاث الشر" بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت من القاعدة https://www.elyamnelaraby.com/477198/ إغلاق المنافذ البرية بين عدن ولحج وتعز https://www.elyamnelaraby.com/477218/ Advertisements مليشيا الحوثي ترتكب جريمة مروعة في أحد مساجد ذمار https://www.elyamnelaraby.com/477232/ 4 منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحافيين محكومين بالإعدام من سجون المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/477240/ نداء عاجل إلي اسر ضحايا المستشفيات في عدن (وثيقة) https://www.elyamnelaraby.com/477278/ شاهد.. ما قاله البحسني بمناسبة الذكرى الرابعة "24 إبريل" لتحرير مديريات ساحل حضرموت؟ https://www.elyamnelaraby.com/477292/ عاجل.. تسجيل ثلاث حالات إصابة موكدة بكورونا في عدن وتعز https://www.elyamnelaraby.com/477298/ رئيس الوزراء يطلع على الإجراءات الإحترازية في تعز لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/477313/ الخبجي : الإنتقالي أعلن الإدارة الذاتية وليس الحكم الذاتي وهناك فرق شاسع بين المصطلحين https://www.elyamnelaraby.com/477319/

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