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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد الوية العمالقة يوجه بتقديم الدعم للمتضررين من المنخفض الجوي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه القائد العام لألوية العمالقة العميد علي سالم الحسني قيادة ألوية العمالقة بتقديم الدعم والعون للمنكوبين في عدن جراء الاضرار الناجمة من المنخفض الجوي وتدفق السيول .
وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، شدد العميد الحسني على قيادة ألوية العمالقة بإرسال المساعدات وتقديم كل أنواع الدعم لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية الحاصلة والأوبئة، كما حثهم على مساندة ابناء عدن بالمال وتوفير بوز شفط المياه والشيولات ومعدات الرش للتخفيف من معاناتهم.
وأكد العميد الحسني ان ألوية العمالقة جزء اصيل من الشعب الجنوبي وان قيادة العمالقة تضع اياديها مفتوحة وممدودة لكل المخلصين والصادقين لخدمة الشعب الجنوبي، كما ان العمالقة سوف تقدم الغالي والنفيس لخدمة أبناء عدن بدون تردد.
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