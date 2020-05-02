شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..’’هاني بن بريك‘‘يشعل شبكات التواصل الاجتماعي بصورة وتغريدة غامضة:ماعلاقة نائب وزير الدفاع السعودي والعميد طارق صالح؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/02 الساعة 11:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي مساء اليوم بالتعليقات بين مؤيد ومعارض على تغريدة نشرها الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حول العميد طارق صالح.

ونشر بن بريك مساء اليوم تغريدة على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد" ـ نشر صورة تجمع طارق صالح بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع العميد طارق صالح قائد حراس الجمهورية "المقاومة الوطنية" ونشر مع الصورة كلمتين فقط قال فيها "حفظهما الله".

وقال بعض المعلقين على التغريدة ان هاني بن بريك قصد ارسال رسائل عدة من خلال هذه التغريدة.

