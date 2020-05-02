شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر محلية:هذا ما يحدث الآن في’’سقطرى‘‘وتسبب بحالة من الفزع والرعب وسط السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/02 الساعة 11:28 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

افادت مصادر محلية أنه ‏الان طيران حربي في سماء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى ويفتح حاجز الصوت وبطلق قنابل ضوئية بعد تمرد بعض قيادات اللواء اول مشاة بحري وهم من خارج محافظة سقطرى .

واضافت ان حالة من الهلع والرعب تنتاب السكان .



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