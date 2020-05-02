شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يمني من صنعاء يفاجيء الجميع:’’ابدؤا بحظر التجوال ذاتياً ولا تنتظروا سياسة التعميم..الوضع متأزم والحالات منتشرة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/02 الساعة 11:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال أحد الأطباء اليمنيين في العاصمة‎صنعاء أن الوضع متأزم والحالات منتشرة. Advertisements واضاف الطبيب رجاء لا تستهينوا بالموضوع، ابدؤا بحظر التجوال ذاتياً ولا تنتظروا سياسة التعميم. واوضح الطبيب ان الحالات وضعها حرج جدا، سواء كانوا شباب أو كبار السن. وطالبهم بإن يتجنبوا التجمعات، لا أسواق، لا تراويح، لا مجالس قات، ولا غيرها.



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