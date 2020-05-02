شكرا لقراءة خبر عن زوج "نانسي عجرم" في ورطة كبيرة وحقيقية بعد تلقيه طعنة غادرة من أقرب المقربين لزوجته وكشف خيوط الجريمة وماذا كان يفعل أثناء دخول الشاب السوري الفيلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - زوج “نانسي عجرم” في ورطة كبيرة وحقيقية بعد تلقيه طعنة غادرة من أقرب المقربين لزوجته وكشف خيوط الجريمة وماذا كان يفعل أثناء دخول الشاب السوري الفيلا

في تطور غير متوقع في قضية مقتل شاب سوري في منزل النجمة اللبنانية الشهيرة ” نانسي عجرم ” بطلقات سددها زوجها طبيب الأسنان ” فادي الهاشم ” ادلت عاملة نظافه في فيلا الفنانة اللبنانية بشهادتها أمام قاضي التحقيق الأول حيث كشفت عن مفاجاة مدوية تتعلق بملاحظتها لاعمال تجارية غير مشروعة كانت تتم داخل المنزل من قبل الزوج القاتل وشريك له كان متواجدا لحظة مقتل الشاب السوري ” محمد الموسي”.​ 19234199 وتداولت مواقع اخبارية وقنوات على اليوتيوب تسريبات متطابقة حول مضمون الشهادة التي ادلت بها عاملة النظافة حيث كشفت الاخيرة عن نشاط يعتقد انه يتعلق ببيع مواد مخدرة كانت تتم داخل المنزل من قبل طبيب الاسنان وزوج النجمة نانسي عجرم مشيرة الى أن الشاب القتيل شاهد ذلك وربما تم التخلص منه بمبرر انه قدم للمنزل تحت جنح الظلام وبقصد السرقة. زوج “نانسي عجرم” في ورطة كبيرة Advertisements وكشفت التحقيقات التي اعيد احرائها بالتزامن مع اعادة تشريح الجثة من قبل خبراء تشريح من لبنان وسوريا عن تنافضات لافته ومثيرة للشكوك في اقول الفنانة نانسي عجرم حيث افادت انها كانت في الحمام لحظة سماعها اصوات الطلقات النارية. وهو ما اثار تساؤلات وشكوك حول الاصابة التي تعرضت لها في ساقها والتي قالت انها بسبب اصابتها بشظية متطايرة من الرصاص الذي اطلق في المنزل بالرغم ان الشاب القتيل لم يطلق رصاصة واحدة . واثبتت التحقيقات انه لم يكن يحمل مسدسا حقيقيا اصلا عندما دخل المنزل ولكن مسدس بلاستيكي يقتنيه الاطفال كلعبة والتقطه بحسب شهادة زوجته من يد طفله قبيل مغادرته المنزل الى فيلا نانسي عجرم لاستيفاء مبلغ له من عمل في تشذيب حديقة الفيلا . 19234199 19234199

Advertisements