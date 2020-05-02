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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..فضيحة مدوية صدمت أبناء الجنوب بعد الكشف عن لص لطش 400 مليون في غمضة عين..لن تصدق من هو هذا اللص الحقير الذي يمص دماء الجنوبيين

كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق حجم المبالغ التي تم صرفها لشفط المياه الراكدة في شوارع عدن. وكتب فتحي في حسابه على تويتر 400 مليون تسلمها مدراء عموم مديريات مدينة عدن قبل ايام ولم يقوموا حتى بشفط بركة مياه راكدة واحدة -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وخطير..فضيحة مدوية صدمت أبناء الجنوب بعد الكشف عن لص لطش 400 مليون في غمضة عين..لن تصدق من هو هذا اللص الحقير الذي يمص دماء الجنوبيين عاجل وهام..طبيب أمريكي يصعق وزارة الصحة اليمنية ويثير رعب كل ابناء الجنوب ويحذرهم من تناول دواء خطير سيقضي عليهم خلال 10 ساعات فقط ليست قوات هادي ولا قوات سعودية ولا قبائل ابين او شبوة..قيادي حوثي رفيع يكشف عن القوة الضاربة التي ستسحق الانتقالي وتجعله يرفع الرأية البيضاء ( صورة ) وردنا الان: مكرمة إلهية لأسرة يمنية من هذه المحافظة جعلت الاب والام والعائلة كلها يبكون من شدة الفرح..لن تصدق المعجزة الإلهية التي حدثت لهذه الاسرة اليمنية عاجل وخطير: الزبيدي رجل شجاع لا يخشى قوات هادي ولا تهديدات السعودية..لكن حدثت مفاجئة لم يكن يتوقعها ارعبته واربكت كل حساباته( فيديوم صادم للانتقالي ) هل تذكرون القائد العسكري الذي خان الامانة وغدر بهادي..شاهد العقاب المزلزل الذي وقع عليه قبل قليل وارعب كل قائد عسكري يفكر بالخيانة ( صورة صادمة ) عاجل: مكرمة ملكية من العاهل السعودي الملك سلمان..لكنها ليست لكل المحافظات وانما لمحافظة يمنية واحدة فقط

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