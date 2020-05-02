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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهام..طبيب أمريكي يصعق وزارة الصحة اليمنية ويثير رعب كل ابناء الجنوب ويحذرهم من تناول دواء خطير سيقضي عليهم خلال 10 ساعات فقط

حذر الطبيب الامريكي من اصول يمنية محمد عبد السلام العزاني من اعطاء مرضى الحمى او من درجاتهم مرتفعة حقنة الفولتارين .

مؤكدا انها خطيرة جدا وتؤدي للوفاة مباشرة .

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هذا التحذير جاء عقب تقارير طبية اكدت ان حقن الفولتارين حصدت أرواح كثيرة في محافظة عدن، للمصابين بالأمراض الفيروسية مثل حمى الضنك والمكرفس، حيث يقوم المرضى بضرب هذه الحقنة للتخفيف من الآلام الشديدة المصاحبة للحمى، بدون وعي لأضرر هذه الحقنة التي قد تسبب الوفاة.

وقال مصدر طبي، إن أعراض هذه الحميات "الضنك، المكرفس" تعمل على خفض صفائح الدم بشكل كبير، وحقن الفولتارين تؤثر على هبوط الصفائح وتسبب النزيف.

وأضاف، قد تسبب حقن الفولتارين لمرضى الحميات الفيروسية، نوبة تحسسية قوية "anaphylatic shock" تقوم بإدخال المريض بضيق تنفس شديد يؤدي إلى موت سريع، ويؤثر على وظائف الكلى، حافظات الدم، أي أن هناك عوامل عدة قد تختلف من مريض لآخر، ويفضل استخدام البدائل.