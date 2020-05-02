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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قوات هادي ولا قوات سعودية ولا قبائل ابين او شبوة..قيادي حوثي رفيع يكشف عن القوة الضاربة التي ستسحق الانتقالي وتجعله يرفع الرأية البيضاء ( صورة )

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