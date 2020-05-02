شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان: مكرمة إلهية لأسرة يمنية من هذه المحافظة جعلت الاب والام والعائلة كلها يبكون من شدة الفرح..لن تصدق المعجزة الإلهية التي حدثت لهذه الاسرة اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان: مكرمة إلهية لأسرة يمنية من هذه المحافظة جعلت الاب والام والعائلة كلها يبكون من شدة الفرح..لن تصدق المعجزة الإلهية التي حدثت لهذه الاسرة اليمنية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان: مكرمة إلهية لأسرة يمنية من هذه المحافظة جعلت الاب والام والعائلة كلها يبكون من شدة الفرح..لن تصدق المعجزة الإلهية التي حدثت لهذه الاسرة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.