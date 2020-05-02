رئيس الوزراء يطلع على الإجراءات الإحترازية في تعز لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

إطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي، اجراه مساء اليوم، مع محافظ تعز، على ما نفذته السلطة المحلية من إجراءات لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستعداد لأي طارئ محتمل.. مشيرا إلى التوجيهات الصادرة بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة، باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل إجراءات وتدابير القطاع الصحي.



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ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية بمحافظة تعز بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ ووزارة الص في اي إجراءات يتم اتخاذها.. مشددا على لجنة الطوارئ بالمحافظة تكثيف جهودها ورفع قدرات القطاع الصحي.

وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لإسناد القطاع الصحي في تعز وتجهيز مراكز العزل والحجر الصحي.. لافتا الى ضرورة تكثيف الجوانب التوعوية والوقائية في أوساط المواطنين و استمرار التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والمنظمات الداعمة في هذا الجانب، لضمان استكمال توفير التجهيزات والاحترازات اللازمة.

من جانبه عبر محافظ تعز عن شكره لاهتمام ومتابعة رئيس الوزراء للأوضاع في محافظة تعز وما ابداه من استعداد لمساندة جهود القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد.. مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية والتنفيذية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للطوارئ ووزارة الصحة العامة والسكان في هذا الجانب