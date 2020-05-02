شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي في وفاة القاضي محمد الناخبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى علي محمد الناخبي وكافة أفراد أسرته بوفاة والده القاضي محمد علي الناخبي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل من اجل خدمة الوطن في السلك القضائي.

Advertisements وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وجهوده في السلك القضائي الذي تقلد فيه مناصب مختلفه عُرف خلالها بالنزاهة والكفاءة والإخلاص. وعبر رئيس الوزراء، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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