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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة القاضي محمد الناخبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى علي محمد الناخبي وكافة أفراد أسرته بوفاة والده القاضي محمد علي الناخبي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وجهوده في السلك القضائي الذي تقلد فيه مناصب مختلفاً عُرف خلالها بالنزاهة والكفاءة والإخلاص.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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