شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي بوفاة الدكتور فؤاد راشد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ،اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الدكتور فؤاد راشد عبده استاذ ادارة الاعمال والعميد الاسبق لكلية العلوم الادارية بجامعة عدن، اثر مرض عضال ألم به، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ونوه رئيس الوزراء ،بالعطاء العلمي والاكاديمي والتدريسي للفقيد الراحل.. معبرا عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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