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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: مكرمة ملكية من العاهل السعودي الملك سلمان..لكنها ليست لكل المحافظات وانما لمحافظة يمنية واحدة فقط

تنفيذا للتوجيهات الكريمة من العاهل السعودي ، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بتوزيع 1,000 سلة غذائية رمضانية تزن 74 طنًا، للنازحين من الجوف إلى مأرب

واشارت وكالة الانباء اليمنية سبا التابعة للشرعية ان تلك السلل الغذائية استفاد منها 500 أسرة.

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واشارت الوكالة الى انه تم ايضا توزيع 1,050 سلة غذائية رمضانية، تزن 77طنًا و700 كيلو غرام، للنازحين من الخانق ونهم إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، والتي استفاد منها 454 أسرة.