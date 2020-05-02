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الرياض - رنا عبدالله - لقد «دست له السم في الطعام».. الحقيقة الكاملة لمقتل الفنان كاظم الساهر على يد زوجته المغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة النجم العراقي كاظم الساهر عن عمر 62 عاماً.

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ونعى نشطاء عبر موقع تويتر قيصر الغناء وقالوا إنه لقي مصرعه بعد تعرضه لحادث أليم دون ذكر أي تفاصيل حول ذلك، قال آخرون إنه زوجته المغربية دست السم في طعامه.

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وشكك كثيرون في صحة الأخبار المتداولة حول وفاة الساهر، معتبرين أن هناك من يتقصد إثارة الشائعات والأخبار المفبركة عن النجم.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل المكتب الإعلامي للنجم ينفي أو يؤكد تلك الشائعات.

ونشر الساهر عبر صفحته في فيسبوك، مقطعاً من إحدى أغانيه تأكيداً على أن خبر وفاته مجرد شائعة، وكتب: "متمردٌ أيضاً أنا وحبيبتي متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".

ومن الجدير ذكره أن كاظم الساهر سيحيي حفلاً غنائياً في السعودية بمشاركة النجم وليد الشامي بتاريخ 12 ديسمبر ضمن حفلات "موسم الرياض

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