اخبار الخليج / اخبار اليمن

العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صور)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقراءة خبر عن العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صور)

حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني وجيرانها، عقب العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها، بعد ان فاحت رائحة كريهة من شقتها.

 46062331


حيث عثرت قوات الأمن على جثة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند فيشوا شانتي متوفاة في ظروف غامضة في منزلها.

Advertisements


وبينما أظهرت التحقيقات الأولية أن الوفاة قد تكون ناتجة عن سقوط بسبب فقدان للوعي نتيجة إفراطها في تناول بعض المشروبات.


وأعرب بعض الجيران عن اعتقادهم بأنها ربما انتحرت لتتخلص من حالة الاكتئاب التي تعيشها بسبب ضائقة مادية تعاني منها وخصوصاً مع فرض إجراءات الحجر بسبب انتشار فيروس .
وكان قد تم استجواب عدد من جيرانها الذين أفادوا بأنها لم تخرج من منزلها منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي.


وأبلغ الجيران الأمن بعد ظهور رائحة كريهة تخرج من شقة الفنانة بعد غيابها عن الأنظار لعدة أيام، ولا زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة، بينما تم إحالة الجثة إلى التشريح لتحديد سبب الوفاة.

02-05-20-617534181.jpg

02-05-20-466386577.jpg

46062331
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا