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الرياض - رنا عبدالله - العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها بعد انتشار رائحة كريهة .. لن تصدق من هي؟ شاهد (صور)

حالة من الصدمة انتابت الوسط الفني وجيرانها، عقب العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها، بعد ان فاحت رائحة كريهة من شقتها. 46062331

حيث عثرت قوات الأمن على جثة الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند فيشوا شانتي متوفاة في ظروف غامضة في منزلها. Advertisements

وبينما أظهرت التحقيقات الأولية أن الوفاة قد تكون ناتجة عن سقوط بسبب فقدان للوعي نتيجة إفراطها في تناول بعض المشروبات.

وأعرب بعض الجيران عن اعتقادهم بأنها ربما انتحرت لتتخلص من حالة الاكتئاب التي تعيشها بسبب ضائقة مادية تعاني منها وخصوصاً مع فرض إجراءات الحجر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قد تم استجواب عدد من جيرانها الذين أفادوا بأنها لم تخرج من منزلها منذ 4 أيام وأنها تتبع قواعد الحجر الصحي.

وأبلغ الجيران الأمن بعد ظهور رائحة كريهة تخرج من شقة الفنانة بعد غيابها عن الأنظار لعدة أيام، ولا زالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة، بينما تم إحالة الجثة إلى التشريح لتحديد سبب الوفاة. 46062331 46062331

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