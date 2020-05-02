شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:قادة الاصلاح شجعان لايخافون الامارات ولا الانتقالي ولا الحوثي..ولكن هذا الامر ارعبهم واربك كل حساباتهم..لن تصدق ما حدث وصعقهم واثار جنونهم ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:قادة الاصلاح شجعان لايخافون الامارات ولا الانتقالي ولا الحوثي..ولكن هذا الامر ارعبهم واربك كل حساباتهم..لن تصدق ما حدث وصعقهم واثار جنونهم ( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:قادة الاصلاح شجعان لايخافون الامارات ولا الانتقالي ولا الحوثي..ولكن هذا الامر ارعبهم واربك كل حساباتهم..لن تصدق ما حدث وصعقهم واثار جنونهم ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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