شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: أمير سعودي بارز من الاسرة الحاكمة يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويدافع عنهم بطريقة فريدة وشجاعة نادرة..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع عن اليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: أمير سعودي بارز من الاسرة الحاكمة يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويدافع عنهم بطريقة فريدة وشجاعة نادرة..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع عن اليمنيين

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: أمير سعودي بارز من الاسرة الحاكمة يثلج صدور كل المغتربين اليمنيين ويدافع عنهم بطريقة فريدة وشجاعة نادرة..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع عن اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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