ظهور كائنات بحرية في سواحل عدن ومركز دراسات يكشف طبيعتها

أفادت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن، بظهور كائنات غريبة في ساحل أبين، ماسبب فزعاً لدى المواطنين.



من جهته قال مدير عام مركز دراسات البيئة البحرية والتلوث التابعة لهيئة علوم البحار، الباحث "عبد الحكيم محمد سعيد" في تصريح صحفي، أن ما ظهر في ساحل أبين هو عبارة عن قناديل البحر وهو حيوان بحري من الرخويات ويصنف في شعبة اللاسعات، محذراً المواطنين من السباحة أو الاقتراب منها، كون بعضاً منها سامة.



وأضاف: أن هذه القناديل البحرية تتخذ شكلا دائريا وهي عبارة عن قرص شفاف وقوامه هلامي وله أطراف طويله رفيعة تسمى ( لوامس ) ويتبع اللافقاريات البحرية، وفق الصحوة نت.



وتابع: أن هذه المرة لم تكن الوحيدة التي ظهرت فيها على الشواطئ وانما قد تم رصدها من قبل مركزنا في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي حيث كان تواجدها في بعض شواطئ الجمهورية بشكل كثيف وخاصة في شواطئ فقم وعمران وابين ومنطقة بئر علي في شبوه.



وأوضح الباحث عبدالحكيم، أن هذه الظاهرة تشكل لقناديل البحر كنتيجة للهجرة غير الاعتيادية لهذه الكائنات، حيث لم يلاحظ خلال السنوات السابقة ظهورها في شواطئنا بهذه الكثافة، ويعود ذلك لعدة عوامل، أبرزها التغيرات المناخية والتغير المفاجئ في ارتفاع درجة حرارة وحموضة مياه البحر.



وأشار إلى أن الكثير من الكائنات البحرية بفعل هذه التغيرات قد غيرت من مواطنها الحقيقة وتحركت في هجرات جماعية الى مناطق أخرى تكون بالنسبة لها ملائمة للعيش والبحث عن الغذاء وأسباب أخرى.



