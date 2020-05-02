شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. مقاتلات التحالف تقصف تجمعات حوثية في جبهة قانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 02/أيار/2020، تجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.



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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات تجمعات للحوثيين في جبهة قانية شمال المحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي