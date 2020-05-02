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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أكثر من 60 حوثيا بهجوم للجيش في محافظة البيضاء وسط اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي أكثر من 60 عنصراً حوثياً مصرعهم في هجوم نفذته القوات الحكومية، على مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية، بمحافظة البيضاء.
ووفق مصادر إعلامية، أكد قائد اللواء 117 مشاه العميد أحمد حسين النقح، أن القوات الحكومية نفذت هجوما معاكسا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء، كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبين النقح أن أكثر من 60 عنصرا حوثيا لقوا مصرعهم خلال المواجهات، بالإضافة إلى اغتنام القوات الحكومية معدات ثقيلة وخفيفة تركتها المليشيا وراءها قبل أن تلوذ بالفرار.
وتشهد مختلف جبهات القتال في المحافظات اليمنية تصعيدا عسكريا حوثيا في خروقات صريحة لتمديد اعلان وقف اطلاق النار الذي سبق واعلنت عنه قوات التحالف ضمن الخطوات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا
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