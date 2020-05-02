مليشيا الحوثي ترتكب جريمة مروعة في أحد مساجد ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365 ـ ذمار

ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية جريمة مروعة بقتلها أحد المصلين أثناء تأدية صلاة الجمعة، داخل المسجد، في محافظة ذمار جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً فرضت حصاراً مسلحاً بواسطة ثلاثة أطقم عسكرية على مسجد في قرية "مكعد" بمنطقة السمل بمديرية عتمة، قبل أن تقوم بمداهمته وتصفيتها أحد المصلين.

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وطبقا للمصادر، قامت المليشيا بتصفية المواطن "شوقي جابر رفعان" اثناء تأدية صلاة الجمعة داخل المسجد، وابلغت أهالي القتيل فور وصولها منطقة الربوع بمركز مديرية عتمة، الحضور لاستلام جثة المقتول.

المليشيا وفور ابلاغها لأهالي المقتول بجريمتها طالبتهم بكتابة تنازل عن القضية، موجهة له تهمة تجنيد مقاتلين في صفوف القوات الحكومية، الأمر الذي قابله سخط واسع من تلفيق مثل هكذا تهم حوثية.

من جانبهم رفض أهالي المقتول استلام الجثة أو كتابة تنازل، محملين المليشيا مسؤولية جريمتها الشنعاء. فيما لا تزال الجثة لدى المليشيا وقامت بنقلها إلى مدينة ذمار.