- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد بعمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
مسقط - الخليج 365
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان.
وفي التفاصيل، سجّلت سلطنة عمان ،اليوم السبت ، 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 2483 حالة.
وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان لها" أن 22 حالة من الحالات المسجلة لعُمانيين و14 حالة لغير عُمانيين".
وأضافت "أن عدد الوفيات بقي عند 11 حالة، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد بعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.