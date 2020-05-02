ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا في الكويت إلى 1703

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الكويت - الخليج 365

ارتفعت حالات المتعافين من فيروس كورونا في الكويت.

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وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ،اليوم السبت، شفاء 101 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1703 حالة.

وقال الوزير باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".