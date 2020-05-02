اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل مواطن في سبرة إب وسط فوضى أمنية

0 نشر
إب - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن في سبرة إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

مقتل مواطن في سبرة إب وسط فوضى أمنية

إب - الخليج 365

قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

Advertisements

مصادر محلية أفادت أن مواطن يدعى "أحمد علي العماري"، قتل برصاص مسلح يدعى بمديرية السبرة، جنوب شرق محافظة إب.

 

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن في مديرية السياني برصاص قيادي حوثي، ومقتل مواطن آخر في مديرية القفر بحوادث منفصلة.

 

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن في سبرة إب وسط فوضى أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا