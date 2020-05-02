مقتل مواطن في سبرة إب وسط فوضى أمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

إب - الخليج 365

قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



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مصادر محلية أفادت أن مواطن يدعى "أحمد علي العماري"، قتل برصاص مسلح يدعى بمديرية السبرة، جنوب شرق محافظة إب.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن في مديرية السياني برصاص قيادي حوثي، ومقتل مواطن آخر في مديرية القفر بحوادث منفصلة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة