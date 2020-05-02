شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق المنافذ البرية بين عدن ولحج وتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 تعز - الخليج 365 قررت قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي في محافظة تعز، إغلاق المنافذ البرية بين محافظات عدن ولحج ومحافظة تعز.

وقالت قيادة اللواء في بلاغ صحفي "تقرر منذُ السادسة فجر السبت الموافق 2/5/2020م إغلاق المنافذ أعلاه بصورة كاملة لمدة أسبوع كمرحلة أولى باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية الضرورية جدا". وتابع "نظرا للتطورات الأخيرة عقب تسجيل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن عدد من الإصابات والوفيات بالفيروس". Advertisements ومضى "ولاتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء فقد تلقينا في اللواء الرابع مشاه جبلي طلبات ملحة من الجهات المعنية لإغلاق المنافذ البرية بين محافظات عدن ولحج و محافظة تعز". وشددت قيادة اللواء قائلة "عليه نود إبلاغ جميع المواطنين بأنه تقرر منذُ السادسة فجر اليوم السبت الموافق 2/5/2020م إغلاق المنافذ أعلاه بصورة كاملة لمدة أسبوع كمرحلة أولى باستثناء الإمدادات الطبية والغذائية الضرورية جدا". وأهابت بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات وتجنب السفر وعدم مغادرة منازلهم خلال فترة تفشي الوباء حرصا على سلامة الجميع, مع تأكيدنا القيام بواجبنا إنسانيا وصحيا ولوجستيا خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب.

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