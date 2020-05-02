شاهد.. الفلم الوثائقي "اجتثاث الشر" بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت من القاعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 عرض الفلم الوثائقي اجتثاث_الشر بمناسبة الذكرى الرابعة " 24 إبريل " لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة

وكانت قناة حضرموت الفضائية قد نوهت عن فيلم وثائقي بعنوان "إجتثاث الشر" يتحدث عن كواليس الحرب التي خاضتها قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف العربي لتحرير ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية. Advertisements يذكر أن العمل جسد الروح الوطنية والتضحية لقوات النخبة الحضرمية من أجل حضرموت ووقوف الأشقاء في التحالف العربي إلى جنب حضرموت .

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