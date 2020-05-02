مصرع أكثر من 16 مسلحاً من أبناء إب أثناء قتالهم في صفوف الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

إب - الخليج 365

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة إب بنيران قوات الجيش الوطني بجبهات الجوف وصرواح.



وأكدت مصادر محلية مصرع أكثر من 16 من عناصر المليشيا من عدد من مديريات إب تم نقلهم إلى جبهات القتال الأيام الماضية ولقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني.

وبحسب المصادر فإن من بين قتلى المليشيا خمسة عناصر من بين قتلى المليشيا من أبناء مديرية ريف إب.

وأكدت المصادر أن قتلى المليشيا من أبناء ريف إب وهم: الصريع بلال عبدالله الجماعي والصريع رسام أحمد عتوان والصريع مجاهد محمد عطران والصريع علي عبدالله علي الكدهي والصريع رسام مجاهد الأشول.

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وأكدت المصادر مصرع عفيف علي العفيف من أبناء مديرية المخادر شمال إب والصريع وزان فؤاد الجماعي من أبناء مديرية السبرة والصريع يوسف أحمد الحسيني من أبناء مديرية المشنة والصريع فرقان طه سفيان من أبناء مديرية السياني، والصريع عامر قايد راشد الحكمي، والصريع عزيز دغمر صالح الصريمي، والصريع بشير ناجي عبدالله احمد الهبري من أبناء قرية هبر بعزلة ازال الرضمة، والصريع ماهر محسن علي ناجي الواقدي الملقب أبو ماجد من أبناء الرضمة، والصريع فؤاد محمد جارالله احمد المنج من أبناء قرية بيت المحيا عزلة البكرة بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.

وخلال الأسابيع الماضية قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بينهم الصريع نواف صادق ملهي عبده الجماعي والصريع مراد احمد قايد صالح الحريري، والصريع عبدالرحمن يحيى قاسم الجماعي، والصريع سامر قايد عبده الدعاس، والصريع سامي عبده مسعد الجماعي، والصريع محمد عبدالله ناصر. وجميعهم من أبناء مديرية السبرة، فيما قتل نسيم علي الحكمي من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب، حيث لقي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني.

وأسر قيادي حوثي بارز من أبناء محافظة إب، يدعى "ع م" خلال مواجهات بين المليشيا وبين قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف.

ويأتي مصرع عناصر المليشيا بالتزامن مع تشيع المليشيا للعشرات من عناصرها بمحافظات صعدة وذمار وصنعاء.