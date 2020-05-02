شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تعلن إفشال هجمات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الجوف - الخليج 365

أعلنت القوات الحكومية، إفشال محاولات هجومية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.



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وذكر موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن "قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولات هجومية للمليشيا في منطقة الجدافر، وبالقرب من معسكر اللبنات، شرقي مدينة الحزم".

وأضاف الموقع، أن "المواجهات أسفرت عن تكبيد مليشيا الحوثي المتمردة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تلتزم فيه قوات الجيش الوطني، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.