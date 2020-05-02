شبوة.. مقتل ستة مسلحين في خلاف على ساقية مزرعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

شبوة - الخليج 365

قتل ستة مسلحين قبليين، في خلاف على ساقية مزرعة بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

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وقالت مصادر محلية، إن "المواطن عوض أحمد طلان قتل وأربعة من أبنائه وهم (مثنى، ناجي، تركي، محمد) بعد خلافات مع أسرة "آل دهشل" على ساقية ماء".

وأضافت المصادر، أن "ناجي بلخير دهشل" قتل فيما أصيب آخر من أقاربه في الاشتباكات، فيما تدخلت قبائل وادي بالحارث لمحاولة عقد صلح بين الطرفين.