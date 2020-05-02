القوات الجنوبية المشتركة في الضـالع تكرم قائد اللواء الثاني عشر عمالقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الضالع - الخليج 365

كرمت القوات الجنوبية المشتركة في الضالع اليوم الجمعة في مقر المجلس الانتقالي، قايد اللواء الثاني عشر عمالقة العميد عمار علي محسن "أبو علي" وذلك تقديرا لمواقفه و جهوده الكبيرة التي يبذلها في مساندة و دعم القوات الجنوبية المشتركة التي تخوض معارك ضارية ضد جماعة الحوثي الإنقلابية شمال وغربي المحافظة.



إلى ذلك، سلم رئيس العمليات المشتركة لجبهة الضالع العميد عبدالله مهدي سعيد، درع النصر للعميد عمار علي محسن ناقلا له تحيات مقاتلي و قيادة جبهة الضالع المرابطين هناك.

وقال رئيس غرفة العمليات المشتركة العميد عبدالله مهدي سعيد، ان هذا التكريم المتواضع شهادة اعتزاز و فخر للقيادات الجنوبية و على رأسهم العميد عمار علي محسن لما يقدمه من جهد جبار و دعم منقطع النظير في دعمً الجبهة المشتعلة بالضالع.

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بدوره أشار العميد مهدي، إن تكريم القائد عمار علي محسن بدرع النصر يأتي من باب الوفاء للقائد البطل الذي أسهم بشكل كبير و فعال في دعم جبهات القتال المشتعلة بالضالع بالمال و الرجال و السلاح، منذ الوهلة الأولى .

و نقل رئيس غرفة العمليات المشتركة، تحيات القوات الجنوبية المشتركة والأبطال في جبهة الضالع قيادة و أفرادا للقائد الرمز عمار علي محسن أبو علي، الرجل صاحب المواقف الوطنية و التاريخية الخالدة.

هذا عبر العميد عمار علي محسن عن بالغ سعادته و سروره مؤكدا وقوفه الكامل و المطلق إلى جانب الأبطال في جبهات الضالع مشيدا بالوقت نفسه بصمودهم الأسطوري، مباركا الإنتصارات التي يحققونها بجبهات الضالع كل يوم.

حضر حفل تكريم العميد عمار علي محسن في الضالع اليوم كلا من: نائب رئيس العمليات المشتركة بالضالع العميد سيف شايف، و رئيس انتقالي مديرية الازارق العميد عبدالله حسين احمد، و قائد اللواء الثاني مقاومة العميد محمد علي محسن، و القيادي في اللواء الثاني مقاومة المقدم علي أحمد عبدول، و عددا من قيادات القوات الجنوبية و أعضاء المركز الإعلامي لجبهة الضالع.