محافظ تعز يوجه بإعادة تفعيل قرارات لجنة الطوارئ عقب ظهور حالة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

تعز - الخليج 365

وجه محافظ محافظة تعز رئيس لجنة الطوارئ الاستاذ نبيل شمسان ، برقية الى كلٍ من قائد المحور ، ومدير عام الشرطة، ومدراء عموم المديريات ، ومدراء عموم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باعادة تفعيل قرار لجنة الطوارئ الخاص باغلاق المنافذ وتعليق صلوات الجماعه في المساجد واغلاق الاسواق وكافة اماكن التجمعات.



وجاء هذا التوجيه حرصاً على سلامة المواطنين نظراً لظهور حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا ، وشدد التوجيه على التقيد الصارم بتنفيذ التعليمات السابقة الصادرة من لجنة الطوارئ بالإضافة إلى التعليمات التالية:

١- إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة اسبوعين ومنع دخول الوافدين ماعدا البضائع والسلع الغذائية والالتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة الفحص و التتبع للحالات الوافدة للمراكب والشاحنات التابعة لمكتب الصحة ولمدة أسبوعين.

٣- اغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من والى المناطق التي انتشر فيها الوباء مع ضمان خطوط الامداد الطبية والغذائية وتشجيع المزيد من العمل في المنزل .

٤- إغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة.

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٥- إغلاق الاسواق العامة واغلاق مراكز التسوق الكبرى والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي.

٦- نشر الوعي عبر مكبرات الصوت في المساجد فانه في حالة ظهور الكورنا على الجميع الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع فرق الترصد الوبائي عبر ارقام غرفة العمليات الخاصة بمكتب الصحة في المحافظة ونشر الأرقام للمواطنين.

٧- تكثيف حملات الرش وتعقيم الاماكن العامة والشوارع والاسواق العامة من قبل مكتب الصحة العامة بالتنسيق مع صندوق النظافة والاستعانة بسيارات الرش والتعقيم وسيارات مؤسسة المياه.

٨- تكثيف حملات التوعية للوقاية من وباء الكورونا عبر الإعلام ونشر ارقام الطوارئ والعمليات بالحجر الصحي المنزلي والاتصال بفرق الاستجابة في حالة الاشتباه.

٩- توفير مواد الحماية للعاملين في مراكز الفرز للرعاية الصحية والمستشفيات على المستويين المركزي والفرعي.

١٠- تكثيف امداد المستشفيات بالادوية والمستلزمات الطبية المخصصة لادارة معالجة الحالات الحرجة.