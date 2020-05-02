قصف حوثي مكثف على أحياء الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 أقدمت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، على استهداف الاحياء السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما أثارت الذعر في أوساط المواطنين.

وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن المليشيات قامت باستهداف الأحياء السكنية بقذائف الهاون وقذائف ار بي جي، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 والأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا بشكل هستيري. Advertisements وأضافت المصادر، أن القصف والاستهداف الحوثي خلف حالة من الذعر والخوف والهلع في أوساط المواطنين القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة أمام صمت غريب من المجتمع الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية رغم مبادرة التحالف العربي لتمديد وقف إطلاق النار الشامل باليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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