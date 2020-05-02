المليشيا تقصف أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة بعد فشل تسللين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 بعد أن تمكنت القوات المشتركة، يوم أمس، من إحباط محاولتي تسلل لعناصر حوثية على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، استهدفت المليشيات الأحياء السكنية في المدينة اليوم الجمعة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية في مديرية حيس بقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف وهستيري. Advertisements وأضافت المصادر أن بقايا جيوب عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها على منازل المواطنين، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح القناصة ومعدل البيكا واستمرت لساعات طويلة، وخلفت حالة من الرعب في صفوف السكان. [

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