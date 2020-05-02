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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:المخابرات الامريكية تكشف سبب ضعف جيش المملكة وتؤكد ان الجيش اليمني اقوى منه ويمكنه ان يهزم جيش المملكة في غضون شهر واحد فقط

اكد تقرير امريكي نشرته وكالة تابعة للمخابرات الامريكية ان الجيش اليمني اقوى5 مرات من جيش مملكة بوتان.

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عاجل:المخابرات الامريكية تكشف سبب ضعف جيش المملكة وتؤكد ان الجيش اليمني اقوى منه ويمكنه ان يهزم جيش المملكة في غضون شهر واحد فقط

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وكشف التقرير انه رغم ضعف القوات اليمنية الا اها اقوى بكثير من جيش مملكة بوتان وانه يستطيع ان يلحق به هزيمة ساحقة في غضون شهر واحد.

واورد موقع "غلوبال فير بور" التابع للمخابرات الأمريكية تصنيف جيوش العالم لعام 2019، التي تضم 137 دولة، أضعفها جيش مملكة بوتان، الذي يحتل المرتبة الأخيرة، على تلك القائمة.

ومملكة بوتان هي دولة غير ساحلية في جنوب القارة الآسيوية، يتجاوز تعداد سكانها 766 ألف نسمة، بينهم 176 ألف نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل.

ويصلح للخدمة العسكرية في مملكة بوتان 105 ألف شخص، بينما يصل إلى سن التجنيد سنويا أكثر من 4 آلاف شخص.

ويصل تعداد جيش بوتان، الذي يعد أضعف جيش في العالم، إلى 7 آلاف شخص، ولا يمتلك سوى طائرتين حربيتين، ولا يمتلك أي مقاتلات أو طائرات هجومية، أو حتى طائرات نقل عسكري، ولا يوجد لديه طائرات تدريب عسكرية.



ويمتلك جيش بوتان مروحيتين عسكريتين، وليس لديه أي دبابات، لكنه يمتلك 10 مدرعات عسكرية.

ولا يمتلك جيش الدولة الآسيوية الحبيسة أي نوع من المدافع، أو راجمات الصواريخ.



تصل ميزانية دفاع جيش بوتان إلى 10 ملايين دولار فقط، وتتجاوز مساحتها 38 ألف كم مربع.