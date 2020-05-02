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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..مرسوم ملكي من الملك سلمان بمنح الشيخ عبد المجيد الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية..وفتح مركز ابحاث علمي في مدينة جدة يحمل اسم الشيخ الزنداني

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