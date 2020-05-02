شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الرئيس هادي يطيح بقائد عسكري كبير بسبب قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة يمنية داخل بيتها.عمل خسيس لا يقدم عليه الا اشباه الرجال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الرئيس هادي يطيح بقائد عسكري كبير بسبب قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة يمنية داخل بيتها.عمل خسيس لا يقدم عليه الا اشباه الرجال

اطاح الرئيس عبده ربه منصور هادي بقائد عسكري استغل نفوذخ للقيام بعمل خسيس مع سيدة مسكينة لاحول لها ولا قوة. وصدرت توجيهات عاجلة من الرئيس بعزل مدير امن مقبنة ويقدمه للمحاكمة العسكرية فورا لأنه هز سمعة الشرعية واستغل منصبه وقام بعمل يخجل اي عسكري من القيام به . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..الرئيس هادي يطيح بقائد عسكري كبير بسبب قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة يمنية داخل بيتها.عمل خسيس لا يقدم عليه الا اشباه الرجال Advertisements عاجل..قرار سعودي جديد يقصم ظهور كافة المغتربين اليمنيين وترحيلهم مع عوائلهم بالقوة الجبرية واعادتهم الى اليمن بعد انتهاء شهر رمضان ( نص قانون الترحيل ) فقد شكت امراءه في تعز وسط اليمن، من قيام عناصر حكومية بالتهجم عليها وهدم بيتها.

وقدمت المراءه في شكواها لـ الوفاق نيوز، وثائق تثبت احقيتها ومظلوميتها، وقالت، إن عبدالستار الهلالي مدير أمن مديرية مقبنه وابنه ومعهم مسلحين اقدموا على هدم بيتها بالقوة واستعضعفوها. قال مصدر خاص للوفاق نيوز,انه تم التهجم على أحد المنازل في تعز من قبل مدير أمن مقبنه عبدالستار الهلالي وابنه ومسلحين تابعين له واضافت مالكة المنزل، تم هدم البيت بدون وجه حق من قبل مدير أمن مقبنه وابنه ومسلحين تابعين له ولما لجئنا لكل من كنا نراهم سلطة للانصاف الا انهم يستضعفوني كوني أمره ويقفون لجانب مدير أمن مقبنه لأجل منصبه. واردفت، كسروا بيتي بالالالات (الكمبريشن) امام الله والناس، ولا احد انصفني لا امن ولا قضاء ولا دوله، من بالله سيقف مع المظلوم ان كان الكل قد تخاذل.



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